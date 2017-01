Mahana Lodge ou la première auberge de jeunesse à Tahiti

Trois dortoirs. Un de douze places, un de six réservé à la gente féminine, un de quatre lits. Pour ceux ou celles qui ne sont pas spécialement ravis de partager une ou plusieurs nuits avec des inconnus dans un dortoir, il existe aussi une chambre pour deux personnes."Le but, c'est çà, explique Maui, on paye pour un lit dans un dortoir. On n'est pas forcément avec des gens de connaissances, mais cela fait partie du concept de l'auberge de jeunesse".Toilette et salle de bain sont communes, ainsi qu'un espace où l'on peut cuisiner, "histoire de réduire les coûts" . Les communs font partie de l'esprit et de la philosophie "backpackers". A savoir "rencontrer des cultures différentes et partager des expériences. C'est ce qui fait la richesse de ce type de voyages."Foulant du pied, l'idée reçue que les sac à dos à part trainer leur carcasses, faire du stop et se laisser vivre, ne faisaient rien de bien concret, Maui, au retour de son périple de 11 mois s'est lancé dans son projet."C'est pas évident, c'est beaucoup de travail pour monter le dossier. J'ai eu de la chance que mon projet plaise à la Sofidep et aux différentes institutions locales."Aujourd'hui, cela fait trois semaines que Mahana Lodge est opérationnel et déjà les premiers clients ont investi les lieux. "On a déjà reçu des touristes qui étaient ravis de l'accueil et étonnés de trouver un logement à ce prix là en Polynésie."