Madam Secretary : mensonges, trahisons et enlèvement.

Le père d'Henry est décédé. Toute la famille McCord se rend à Pittsburgh afin de préparer et d'assister à ses funérailles. Henry retrouve sur place ses frères et soeurs, et ils vont découvrir que leur père avait bien des secrets. Au même moment, à Washington, Russell réquisitionne l'équipe d'Elizabeth et lui demande d'établir un rapport. Nadine comprend rapidement qu'il a tenté de détourner leur attention.