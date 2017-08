Madam Secretary : Virus mortel - Sacrifices

Virus mortel

Après une mission de négociation au Cameroun avec un terroriste afin d'obtenir la libération d'écolières nigérianes, un agent américain rentre au pays porteur du virus Marburg. Une aide sanitaire est alors déployée pour enrayer l'épidémie qui pourrait être dévastatrice. Mais celle-ci est rapidement stoppée par le terroriste qui contrôle la région infestée. Elizabeth doit alors trouver une solution afin d'éviter le pire ! De son côté, Henry retrouve Jibral Disah...



Sacrifices

La secrétaire d'État se rend à New York car elle doit faire un discours devant l'assemblée générale de l'ONU afin de demander la condamnation du groupe terroriste Hizb-al Shahid. Elle souhaite même former une coalition avec les puissances mondiales, à commencer par la Russie, afin d'y mettre fin une fois pour toute. De son côté, Henry tente de faire parler la femme de Jibral Disah et d'aider la soeur de Dimitri, emprisonnée en Russie et malade...