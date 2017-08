Madam Secretary : Une vie presque normale - L'horloge de l'apocalypse

Episode n°17 Une vie presque normale

Au Chili, des manifestations s'intensifient autour de l'exploitation d'une mine d'or. Un employé américain est blessé et la Maison-Blanche demande à la secrétaire d'État de résoudre cette situation de façon prioritaire. Alors qu'Elizabeth accompagne sa fille visiter sa future université, des manifestants la prennent à partie. De son côté, Henry est toujours à la recherche de Jibral Disah...



Episode n°18 L'horloge de l'apocalypse

Lors d'une interview télévisée, la secrétaire d'État est interrogée sur le sommet de la paix organisé pour deux pays ennemis historiques : le Pakistan et l'Inde, et sur l'horloge de l'Apocalypse. À la demande du président, Elizabeth doit faire en sorte que l'horloge ne soit pas avancée et éviter une guerre en gérant le crash d'un avion pakistanais en Inde, ayant à son bord une ogive nucléaire. De son côté, Henry continue de poursuivre Jibral Disah...