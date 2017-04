Madam Secretary : Stupeur et tremblement - Top secret

Episodes 7 et 8



Stupeur et tremblement

C'est le premier voyage officiel de la Secrétaire d'État et le Président lui conseille de se rendre en Inde. Lors de son déplacement, un séisme de forte amplitude touche le pays et fait de nombreux dégâts et victimes. Notamment, un incendie se déclare dans une usine américaine inaugurée par Elizabeth, et des produits toxiques se déversent dans le Gange. L'Inde refuse alors l'aide des États-Unis tant qu'elle n'aura pas reçu d'excuses. Stevie pense que son père a une liaison...



Top secret

La Secrétaire d'État a rendez-vous avec le Premier Ministre Moldave qui souhaite libérer son pays de l'Union Soviétique. Il requiert son aide. De son côté, Henry est missionné par la NSA qui craint un attentat. Par le passé, il a rencontré, une des personnes aujourd'hui suspectées. Cette situation déplaît à Elizabeth car elle pourrait mettre en péril ses relations diplomatiques si la nouvelle venait à s'ébruiter. Elle confit ses doutes à ses amies concernant les morts de George et Marsh...