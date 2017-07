Madam Secretary : Roulette russe - Au nom de la paix

Saison 2



Episode n°9 Roulette russe

Les États-Unis ayant la preuve de la culpabilité de la Russie concernant la cyber-attaque d'Air Force One, le président Dalton décide de répliquer de façon pacifique en lui donnant un avertissement. La présidente russe, Maria Ostrov, reçoit bien le message et annonce des représailles imminentes. La secrétaire d'État propose alors de s'adresser aux Nations unies afin d'exposer la situation si une Troisième Guerre mondiale venait à éclater..



Episode n°10 Au nom de la paix

Les Russes enfreignent l'espace aérien ukrainien alors que ce dernier est une zone d'exclusion. La réaction des Américains ne se fait pas attendre. Le président Dalton donne l'ordre de les abattre. Les États-Unis viennent officiellement d'entrer en guerre. Maria Ostrov est bien décidée à poursuivre le combat et le fait savoir. Sous la pression, notamment de l'OTAN, l'Amérique et la Russie acceptent d'organiser un sommet pour la paix à Genève...