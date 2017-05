Madam Secretary : Ne te fie à personne - Tamerlane

Episodes 15 et 16



Ne te fie à personne

Elizabeth apprend l'identité de la taupe dans l'affaire Marsh, pense qu'elle n'a pu agir seule et poursuit son investigation. Suite à l'incident survenu en Turquie lors de la mission secrète pour récupérer la femme qui avait accès au compte en banque de Marsh, le pays publie une vidéo des événements et demande des explications. De plus, il refuse de rendre la dépouille de l'agent américain décédé sur place. La secrétaire d'État décide alors de se rendre en Turquie...



Tamerlane

Grâce à son voyage en Turquie et l'aide du ministre des Affaires étrangères iranien, la secrétaire d'État découvre que de hauts fonctionnaires américains sont impliqués dans la préparation d'un coup d'État contre l'Iran. Son équipe et elle recherchent alors la personnalité de l'opposition qui pourrait devenir le nouveau leader du pays afin de l'interroger. Pour prouver la bonne foi des États-Unis et éviter le pire, Elizabeth se rend en Iran...