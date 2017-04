Madam Secretary : Le jeu de la diplomatie - Sécession

Episodes 11 et 12



Le jeu de la diplomatie

Isabelle a enquêté sur le compte en banque caché de Marsh dont Nadine a parlé à Elizabeth. Il se trouve au Venezuela. La secrétaire d'État décide alors de s'y arrêter lors de son voyage officiel en Amérique du Sud afin d'en apprendre plus. Le président vénézuélien étant un anti-américain, Elizabeth décide de l'amadouer en proposant de lui rendre visite avec une icône du baseball, sport dont il est fan. Matt continue de jouer les agents doubles...



Sécession

Un policier américain a été assassiné à la frontière américano-mexicaine par un trafiquant de drogue mexicain. Le Mexique refusant l'extradition de ses prisonniers vers les pays appliquant la peine de mort, la secrétaire d'État intervient et négocie un jugement ayantpour peine maximale la perpétuité. Mais le gouverneur du Texas ne l'entend pas ainsi et met le chaos entre les deux pays. Ignorant ce qui se trame, Elizabeth et Henry partent pour New York fêter leur 25 ans de mariage où ils font une rencontre imprévue...