Madam Secretary : La réconciliation - Porté disparu

Saison 2



Episode n°7 la réconciliation

Alors que les États-Unis préparent la réouverture de leur ambassade à Cuba après 54 ans d'absence, le sénateur à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat est arrêté pour diverses infractions. La secrétaire d'État y voit alors l'opportunité de faire voter la levée d'embargo pesant sur Cuba. Ce serait un événement historique. Le président Dalton approuve. Elizabeth et Russell se démènent afin de rendre le projet possible..



Episode n° 8 porté disparu

Dash, le cyber-terroriste responsable de l'attaque d'Air Force One, est repéré au Cambodge. S'ils veulent l'attraper, les États-Unis doivent agir rapidement. Les forces spéciales sont envoyées sur place. Au même moment, Elizabeth et Russell tentent de piéger Sterling pour l'évincer et éviter une guerre contre la Russie. Rappelé à Moscou par son État-Major, Ditrimi disparaît à nouveau...