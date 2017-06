Madam Secretary : La Rusalka - Scandale à la Maison-Blanche

Saison 2



La Rusalka

Suite à l'annonce du décès du président russe, le gouvernement américain s'inquiète de ce qui pourrait advenir. Alors que Sterling propose d'apporter une aide militaire à l'Ukraine, en guerre contre la Russie, Elizabeth souhaite éviter le conflit et suggère d'utiliser Gorev afin d'atteindre les généraux russes qui détiennent le vrai pouvoir. La secrétaire d'État se rend sur place pour assister aux funérailles. Les premiers résultats de l'enquête concernant Air Force One sont plus qu'inquiétants...



Scandale à la Maison-Blanche

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, Elizabeth apprend que Sterling a mis en place un nouveau projet de défense et que leur politique étrangère s'appuie désormais sur une réorganisation militaire basée sur les armes numériques. Cette réforme impacte directement le budget et le fonctionnement actuel du département d'État. Au même moment, une photo de Stevie et Harrison nus dans un lit fait son apparition sur le net. La tension monte entre le président et la secrétaire d'État...