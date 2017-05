Madam Secretary : Face à la Nation - Le jugement dernier

Episodes 17 et 18



Face à la Nation

Depuis son retour d'Iran, Elizabeth n'est plus tout à fait la même et a beaucoup de mal à parler de ce qui s'est passé. Cependant, afin de montrer que désormais tout va bien, on lui demande de répondre à une interview télévisée importante. Au même moment, une compagnie pétrolière américaine, en concurrence avec la Chine, demande le soutien de la secrétaire d'État afin d'obtenir des droits de forage en Équateur...



Le jugement dernier

Lors d'une soirée, la secrétaire d'État croise un homme qui lui demande son aide. Elle est sa dernière change afin d'éviter le suicide collectif de citoyens américains enfermés dans une secte en Amérique du Sud, dont fait partie sa fille. Toutes les familles ont reçu une lettre d'adieu annonçant le jugement dernier. Elizabeth va alors tout faire pour tenter de les sauver. Au même moment, elle et Henry rencontrent le petit-ami de Stevie...