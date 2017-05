Madam Secretary : Envers et contre tous - Le charmeur de Damoclès

Episodes 13 et 14



Envers et contre tous

Alors que la police intervient sur le cambriolage du domicile d'un conseiller consulaire du Bahreïn, elle trouve une femme emprisonnée dans la chaufferie. La Secrétaire d'État l'apprend et demande à l'ambassade de lever l'immunité diplomatique qui le protège afin de l'arrêter et de le poursuivre en justice. Elizabeth reçoit alors la visite du Prince Obaid, un vieil ami. Le père d'Henry vient lui rendre visite...



Le charmeur de Damoclès

Alors que la Secrétaire d'État défend son budget devant la Commission des Finances, elle apprend avec stupeur qu'une partie de l'argent alloué à un programme de microcrédits, qui lui tient à cœur, est détourné à des fins personnelles. Elle souhaite alors donner une leçon à son équipe pour son manquement et au Président de la Commission qui l'a piégé et engage un nouveau conseillé. Elizabeth et Russell font une avancée dans l'affaire Marsh...