Madam Secretary : Air Force One a disparu - A son corps défendant

Saison 2



Episode 1 : Air Force One a disparu

Les États-Unis reçoivent leurs interlocuteurs asiatiques afin de signer l'accord de partenariat transpacifique. Alors que le vice-président américain est pris d'un malaise, Russel informe Elizabeth qu'Air Force One a disparu. Une « décapitation au sommet » est crainte et un président par intérim est alors nommé. Madame la secrétaire d'État devient Madame la présidente. Henry, désormais professeur d'éthique à l'École de Guerre, est approché par la DIA, qui s'intéresse à l'un de ses élèves...



Episode 2 : A son corps défendant

Le président russe a disparu depuis plusieurs jours. Très soucieuse de ce qui pourrait arriver s'il venait à décéder, la Maison-Blanche s'y prépare. Au même moment, à Kaboul, un fonctionnaire américain est enlevé. La secrétaire d'État reçoit une vidéo des ravisseurs. Alors qu'elle connaît quelques désaccords avec le président Dalton, Elizabeth demande conseil à Madeleine Albright, croisée lors d'une cérémonie. De son côté, Henry tente de mener à bien la mission qui lui a été confiée par la DIA...