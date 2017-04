Madam Secretary : 2 nouveaux épisodes

Episodes 5 et 6



La carotte et le baton

Après des mois de négociations, les États-Unis n'ont toujours pas réussi à trouver un accord avec l'Iran concernant l'arrêt d'un réacteur nucléaire. Avant que le Président n'ordonne sa destruction, Elizabeth tente une dernière approche et propose le jeu de la carotte et du bâton. Au même moment, l'ambassadeur du Canada exige de la Secrétaire d'État la publication d'un rapport concernant l'évaluation environnementale positive d'un pipeline traversant les deux pays. Elizabeth se pose de plus en plus de questions sur son prédécesseur...



Le sang et l'ironie

Elizabeth prépare son premier discours devant le Comité des Affaires Mondiales. Au même moment, son mari reçoit la visite d'un de ses anciens professeurs, le Père Laurent Adisa. Il souhaite parler à la Secrétaire d'État du coup d'état qui vient d'avoir lieu en République d'Afrique de l'Ouest et de la menace imminente de génocide. Il lui demande d'aider son peuple. Suite aux révélations concernant Marsh, à la demande d'Elizabeth, Blake enquête sur Nadine...