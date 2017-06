MMA : Victor Tefaaroa remporte son premier combat face au Serbe Popadic

"C’était mon premier combat en MMA, et mon adversaire était un serbe qui vient d’une grande école de Jiu-Jitsu MMA ici en Australie. Il est plus grand que moi et a déjà quatre barrettes à sa ceinture blanche", explique le Tahitien qui s'est pourtant imposé avec brio ce week-end lors de l'Urban Fight Nigth 11.



"J’ai pu le dominer grâce à mon low kick. Dès qu’il s’approchait, j’envoyais des low kicks et je préservais mon énergie. C’était ma stratégie parce que je savais qu’il était bon au sol, donc si on se retrouvait par terre, je devais tout faire pour m’échapper et revenir en strike en haut. La lutte et le corps-à-corps, c’est ce qui épuise le plus donc j’ai tout fait pour ne pas me faire avoir. Et au final ce fut un combat plutôt simple. On a quand même eu plusieurs hésitations de chaque côté, "