MMA : « 4 Man Fight Series » le tahitien Henri Burns bat le double champion en titre par T.K.O.

Rédaction web avec Sports Tahiti

C’est une entrée dans la cour des grands pour Henri puisque se retrouve face au champion dès le premier tour. Un colosse maori affichant plus de 120 kg sur la balance réputé pour son punch explosif qui a eu raison de plusieurs adversaires auparavant. La foule est en délire lorsque le speaker annonce le nom du néo-zélandais mais le guerrier de Moorea, beaucoup plus affûté, (il a perdu 15 kg depuis son arrivée en Nouvelle-Zélande) ne branche pas et reste concentré.Dès le coup de gong, les deux protagonistes prennent leur marque avec quelques coups échangés dont 2 high kicks gauche, lancés par Henri, qui ont manqué de peu la tête de son rival. Il aura tout de même suffi moins d’1 minute pour que le Tahitien trouve la faille. Il se désaxe, charge son adversaire en le fauchant avec son bras droit pour le déséquilibrer. Opération réussie ! Le maori de plus 120 kg est à terre en position « tortue » pour se protéger mais le Tahitien sera déjà placé sur son dos, il enclenche alors une avalanche de crochet qui atteint à maintes reprises la tête de son opposant, l’arbitre ne tardera pas à arrêter le combat.Henri réalise ainsi l’impensable ! Un scénario improbable qui a suscité la frustration du public et qui n’a d’ailleurs pas hésité à l’exprimer : le guerrier tahitien est déclaré vainqueur sous la huée des supporteurs néo-zélandais. « Personne n’était pour moi mais ça fait partie du jeu », explique le sportif.Lors du dernier acte, les choses se corsent pour Henri, moins expérimenté, et la tension monte d’un cran. « Beaucoup d’éléments n’étaient pas en ma faveur comme le public, la pression, mon manque d’expérience », confie Henri. Au premier round, après quelques échanges musclés, il se fait surprendre par un crochet gauche du samoan qui le met à terre. Siggi Pesaleli se rue alors en « ground and pound » (position montée) sur le buste du tahitien et enchaîne une série de coups de coude au visage. Henri est toujours conscient, mais la règle des 6 coups au visage sans pouvoir riposter va lui causer problème : l’arbitre ordonne la fin du match ! Le Samoan remporte donc ce tournoi. Malgré cette défaite, Henri garde le sourire. « Le bilan reste tout de même positif pour moi. Au départ, j’étais vraiment « focus », je pensais à une seule chose : le battre. Mais c’est vrai que je ne m’attendais pas que ça se passe aussi vite, tant mieux pour moi », positive ce dernier.Au moment du verdict notre aito applaudit son adversaire. Cette leçon d’humilité conquit finalement les spectateurs car en sortant du ring, il est alors applaudi par la foule à son tour. C’est alors que deux monuments des sports de combat polynésien se retrouvent devant notre aito. Mark Hunt, ancien champion de K-1 et actuel n°7 au classement de l’UFC, ainsi que David Tua lui serre la main et lui confie que la prochaine fois c’est lui qui décrochera la ceinture.