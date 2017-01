Loto : un joueur de Polynésie remporte plus de 596 millions de Fcfp

L'heureux gagnant qui a validé sa grille au fenua empoche plus de 596 millions de Fcfp. La Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot le lieu de validation.

La combinaison gagnante est : 4 - 33 - 43 - 45 – 49 n° Chance 8

Le montant du gain est de : 596 658 711 Fcfp (pour une mise de 250 Fcfp)



Il s’agit du deuxième plus gros gain jamais remporté au Loto en Polynésie et le 6e plus gros gain remporté en Polynésie.

Le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se présenter au Fare Loto afin de toucher son gain.



Rédaction web