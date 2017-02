Lotissement Taapuna : concertation pour trouver une solution à l'état de la route

(Communiqué de presse)

Les intempéries des 21 et 22 janvier dernier ont causé des dégâts considérables sur la route d’accès aux lotissements de Taapuna et OPH (Office Polynésien de l’Habitat) fragilisant ainsi l’assise de cette infrastructure.En cause, le sous-dimensionnement des réseaux d’assainissement qui n’arrivent plus à contenir les eaux pluviales des extensions du lotissement Taapuna et les Hauts de Matatia, explique la commune dans un communiqué.Le maire de Punaauia Rony Tumahai a invité le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, ainsi que les représentants de l’OPH, des syndics de copropriétaires et de la SOGECO, gestionnaire du lotissement de Taapuna et OPH, à une réunion de concertation pour essayer de trouver une solution définitive afin d’enrayer ces incidents récurrents occasionnés à chaque épisode pluvieux.L’ensemble des participants a convenu qu’il faut agir rapidement pour réparer les dégâts moyennant une participation de chaque partie en cause.Le ministère en charge de l’Equipement et le ministère en charge du logement, de Jean-Christophe Bouissou, seront saisis officiellement par la SOGECO et les différents syndics de copropriétaires pour apporter leur concours technique et financier afin de redéfinir un nouveau réseau d’assainissement et une réfection complète de la chaussée.Les syndics concernés par ce dossier tiennent également à saluer l’initiative du maire de Punaauia ainsi que la présence et le soutien du ministre de l’Equipement et des transports intérieurs.