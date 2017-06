Lost Mills International Sup Race : podium 100% Tahitien sur le 10 km

Rédaction web avec Sports Tahiti

La compétition a débuté sur les chapeaux de roues pour les sportifs tahitiens. Enzo Bennett remporte les 200 mètres jeudi. Aujourd’hui, Enzo Bennett récidive et signe un doublé. Il renouvelle sa performance mais cette fois, sur le 10 km, où il termine à la première place.Sur cette épreuve, le podium est 100% Tahitien. On retrouve Georges Cronsteadt à la deuxième position et à la troisième place du podium, Steeve Teihotaata. Bruno Tauhiro, est quant à lui arrivé 5ème.Les Tahitiens partent confiant pour l'épreuve principale de la compétition qui se déroule samedi : la Distance Race de 18 km !