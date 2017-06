Londres: un véhicule fauche des piétons devant une mosquée, des blessés

Rédaction Web avec AFP

"La police a été appelée juste après 00H20 (23H20 GMT) après le signalement qu'un véhicule était entré en collision avec des piétons", a précisé la police dans un communiqué. "Il y a un certain nombre de blessés" et "une personne a été arrêtée", selon la même source.Le service des ambulances de Londres a de son côté annoncé avoir "envoyé plusieurs équipes sur un incident sur Seven Sisters Road"."Une équipe spécialisée des ambulances volantes a également été envoyée", a ajouté ce service dans un communiqué.Selon MCB, organisation représentative des musulmans britanniques, l'incident se serait déroulé devant une mosquée, située au nord-est de Londres."Nous avons été informés qu'une camionnette avait percuté des fidèles alors qu'ils quittaient la mosquée de Finsbury Park. Nos prières vont aux victimes," a-t-il tweeté.Harun Khan, à la tête du MCB, a affirmé que le véhicule avait "intentionnellement" foncé sur les fidèles quittant la mosquée, toujours sur Twitter.En pleine période de ramadan, les musulmans pratiquants se rendent à la mosquée après l'Iftar, la rupture du jeûne à la tombée de la nuit. Une prière a lieu aux alentours de minuit.