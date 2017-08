Londres : un bus à étage fonce dans la vitrine d'un magasin

L'accident s'est produit vers 7 heure du matin (heure locale) sur Lavender Hill, une rue à la circulation dense du quartier de Battersea, à Londres. Le bus a partiellement démoli la façade du magasin et fait voler en éclats la vitrine.



Dix personnes ont été blessées et trois d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital, indiquent les services d'ambulance britannique.



Selon une passagère du bus, le chauffeur aurait perdu connaissance avant la collision et ne se souviendrait plus de l'impact, rapporte nos confrères de The Independent.



Les habitants et les passants ont partagé sur Twitter les images du bus rouge emblématique du pays, enfoncé dans la vitrine.