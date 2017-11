Limitless : une nuit tragique

Episode 11 : La nuit nous appartient

Des cambrioleurs se sont attaqués au dispensaire qui délivre le NZT au FBI et ont dérobé, sans le savoir, les précieuses pilules. Une fois le stock récupéré par le SWAT, 80 pilules manquent encore à l'appel. Casey et ses hommes ont en effet décidé de tester le NZT au cours d'une nuit à l'issue tragique.



Episode 12 : L'assassinat d'Eddie Morra

Le Sénateur Morra échappe de peu à une tentative d'assassinat lors d'un discours. Sands révèle à Brian l'identité du sniper, que Brian doit éliminer, et lui demande d'écarter le FBI de l'enquête. Ancien agent de Morra ayant contribué à créer le NZT, Piper Baird entre alors en contact avec Brian pour le convaincre de l'aider à éliminer le Sénateur





Série américaine

Créée par Craig Sweeney

Casting : Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary Elizabeth Mastrantonio, et Bradley Cooper (en guest-star).