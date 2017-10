Limitless : Brian va-t-il trahir le FBI?

Episode 3 : La légende de Marco Ramos

Brian Finch assiste les agents Harris et Boyle dans l'enquête sur le meurtre d'un ancien agent du FBI, lié à une enquête sur un cartel de drogue mexicain. Par ailleurs, Brian retrouve son ex, Shauna, mais craint qu'elle ne soit à nouveau attirée par lui grâce aux effets du NZT...



Episode 4 : Casse tête chinois

La loyauté de Brian envers le FBI est mise à rude épreuve. A peine a-t-il obtenu sa première affaire confidentielle, sur un cas d'espionnage industriel, que Jarrod Sands le charge de voler, pour le compte du sénateur Eddie Morra, les dossiers relatifs aux recherches sur le NZT.



Série américaine

Créée par Craig Sweeney

Casting : Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary Elizabeth Mastrantonio, et Bradley Cooper (en guest-star).