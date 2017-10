Limitless : Brian se prend pour Eliott Ness!

Episode 9 : Les brincorruptibles

Afin d'obtenir son propre « QG » dans les locaux du FBI, Brian propose à Nasreen d'arrêter les 10 criminels les plus recherchés par l'agence. Après avoir constitué une équipe, le consultant distribue les affaires à ses agents, qu'il surnomme « les Brincorruptibles », et va même dévoiler une erreur judiciaire.



Episode 10 : À bout de bras

Boyle demande à Brian d'innocenter son ancien partenaire, Aaron Shaw, accusé du meurtre de sa femme. Amputé d'un bras 10 ans plus tôt et désormais muni d'une prothèse ultra-perfectionnée, Aaron certifie que celle-ci a été piratée à distance… Par ailleurs, après avoir appris que Brian consomme du NZT, Dennis Finch cherche un moyen d'annuler le contrat de son fils avec le FBI.





Série américaine

Créée par Craig Sweeney

Casting : Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary Elizabeth Mastrantonio, et Bradley Cooper (en guest-star).