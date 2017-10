Limitless : Brian se fait kidnapper!

Episode 7 : La folle journée de Brian Finch

Sur le point de profiter d'une journée de congé, Brian est kidnappé par la CIA qui souhaite mettre ses facultés au service d'une mission spéciale. Tandis que Rebecca et le FBI cherchent à récupérer leur consultant, Brian se retrouve dans une forêt de Pennsylvanie avec trois mercenaires pour localiser un soldat russe appartenant à un groupe terroriste tchétchène.



Episode 8 : Pirates du bout du monde

Nasreen Pouran, la responsable de Rebecca, est arrêtée pour haute trahison et remplacée au FBI par Grady Johnson, qui suspend la distribution de NZT. Au domicile de Nasreen, sa fille Ava confirme à Brian et Rebecca que les accusations sont fondées : en secret, sa mère a concédé trois millions pour délivrer un membre de sa famille kidnappé en mer par des pirates indonésiens.





Série américaine

Créée par Craig Sweeney

Casting : Jennifer Carpenter, Hill Harper, Mary Elizabeth Mastrantonio, et Bradley Cooper (en guest-star).