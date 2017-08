Lévina Napoleon, une miss entre Polynésie et Mélanésie

Thomas Chabrol

C’est une nouvelle tranche de vie qui s’ouvre devant elle. Lévina Napoléon est la nouvelle miss Calédonie. De passage une semaine à Tahiti, la reine de beauté prépare ses premiers shooting photo au fenua avec une garde de robe fleurie. Car la belle est née d’un métissage. Ses racines polynésiennes se trouvent à Tahaa et Bora Bora. "C'est un changement pour moi. J'appréhende un peu, mais je commence à rentrer dans la peau d'une miss", confie Lévina.Titulaire d’un Bac pro, la jeune femme met entre parenthèse ses études le temps de son règne. Entourée du comité et de son directeur artistique, Lévina est guidée dans cette vie de personnalité publique. Avec sa silhouette et ses grands yeux clairs, photographes et professionnels de la mode la sollicitent déjà.Avant de retrouver sa famille polynésienne, la miss a visité le marché de Papeete. Rapidement, Miss Calédonie a attiré le regard de la foule venue la féliciter, prendre une photo souvenir. L’occasion aussi pour Lévina de signer ses premiers autographes en dehors du caillou.La jeune femme a grandi à Pouembout, dans la province Nord. Dans l’exploitation agricole familiale elle a appris à savourer les produits du terroir. Cuisinière à ses heures, elle reste très attachée aux traditions culinaires du caillou.