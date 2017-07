Léticia et Hitiura "Au coeur du Heiva" sur TNTV

Léticia SClabas et Hitiura Mervin au coeur du Heiva

Léticia Sclabas

Léticia a le Ori Tahiti dans le sang. Dès son enfance, elle s’est passionnée pour la danse traditionnelle et depuis elle a cumulé les prix et les expériences : meilleure danseuse du Heiva i Uturoa en 2011, 2e prix Hura Ava Tau avec les Tamarii Tahina no Uturoa au Heiva 2013, 1er prix Hura Tau avec Tahiti Ora au Heiva 2014. La même année, elle est arrivée 2ème dans sa catégorie au Tahiti Ori Solo Competition. Elle est vice-championne du monde de Ori Tahiti à la Coupe du Monde en 2016.



Dès le 7 juillet, nous te retrouverons sur TNTV dans « Au Cœur du Heiva ». Avec une nouvelle formule ?

« A peine l'édition 2016 finie, Hitiura et moi avons réfléchi au concept 2017. Cette année, nous avons décidé de mettre en valeur le travail des groupes, de voir comment ils se préparaient. Nous avons établi un programme de tournages auquel nous nous sommes tenus. Cela commence avec la tournée des groupes. Nous avons suivi les répétitions et recueillis les impressions des membres. Tous les groupes ont collaboré. Maintenant, nous attendons les formations des îles pour les rencontrer. »



Quels thèmes seront abordés ?

« Il n'y a pas de thème particulier. Le Heiva i Tahiti c'est le Ori Tahiti, les chants, les répétitions, les costumes...»



Quelles sont tes impressions sur l’édition 2017 ?

« Chaque Heiva est différent. Chacun le vit à sa manière. Cette année encore les groupes se surpassent! Ils m'ont transportée et nous étions qu'aux répétitions. C'est vrai que j'ai un faible pour les groupes de danses, mais les groupes de chants m'ont conquise. Je suis admirative de leur travail. L'esprit d'équipe est manifeste ! Le Heiva i Tahiti est un concours mais c'est aussi une aventure humaine! »



La magie du Heiva opère-t-elle toujours ?

« Ah oui toujours! Lors des répétitions je m'imaginais déjà à To’ata et entre nous, je ne pouvais m'empêcher de me tortiller aux rythmes des to'ere! J'ai hâte de découvrir les émotions en Live sur la scène de To’ata! Avec Hitiura et toute notre équipe technique de TNTV, nous vous emmènerons au cœur du HEIVA I TAHITI 2017! »





Hitiura Mervin

Hitiura décroche cette année sa licence de langues et cultures polynésiennes à l'Université et s'engage dans un Master de recherches pour la prochaine rentrée universitaire. Il a participé avec plusieurs associations culturelles. Orateur pour Pina'ina'i, il est membre du jury pour des journées 'orero. Pour la 2ème année consécutive, il compose avec Léticia le binôme d’« Au cœur du Heiva ».



L'année dernière tu animais la rubrique Backstage, à la découverte des coulisses du Heiva. Quelle expérience en as-tu retirée?

« Cela m'a permis de rencontrer toutes les personnes, qui travaillent dans l'ombre. Entre deux spectacles, dans les tribunes ou dans leurs bureaux, ils œuvrent pour nous permettre d’apprécier chaque prestation du Heiva. Cette année, avec Léticia, je co-animerai l'émission. Nous formons un duo de choc.»



Quelles sont tes impressions sur l’édition 2017 ?

« Cette année encore les groupes donnent le meilleur d'eux. Au-delà d'un concours ils arrivent à nous transporter au plus profond de leurs "'a'au", de leurs entrailles. »



La magie du Heiva opère-t-elle toujours ?

« S'il elle n'opérait pas je ne pense pas que des foules venues des quatre coins du globe se déplaceraient. Comme chaque année, des groupes de danse et de chants se succèdent sur les planches de To'ata, ils apportent avec eux la mémoire de leurs ancêtres. »