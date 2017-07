Les vainqueurs des championnats du monde de va'a médaillés, vendredi soir

Les rameurs de Tahiti ont particulièrement brillé lors de cette compétition puisqu’ils ont remporté un total de 13 médailles, dont 10 médailles d’or. Tahiti a donc terminé largement en tête de cette compétition internationale, loin devant la Nouvelle-Zélande et l’Australie.



Le Président et la ministre des Sports se sont félicités du succès d’ensemble des rameurs polynésiens pendant toute cette semaine de compétition et ont à nouveau souligné le travail effectué par le comité organisateur, en amont, et tout au long de la compétition.



Les premiers championnats du monde de va’a marathon ont rassemblé pendant une semaine, à Tahiti, des rameurs de 34 délégations, dans différentes catégories, dont le para-va’a.



Rédaction web avec communiqué