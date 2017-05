Les vacances studieuses de Barack Obama

Lors de son séjour à Tetiaroa, Barack Obama s'est intéressé aux travaux mené par la Tetiaroa Society qui est une ONG scientifique fondée en 2010 par les héritiers de Marlon Brando. Il a rencontré les trois équipes de chercheurs, s'est intéressé à leurs recherches et a envisagé une collaboration possible entre la Tetiaroa Society et sa fondation.