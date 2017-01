Les utilisateurs de gmail visés par une arnaque

M.K / Rédaction web

Mais une fois que vous entrez vos informations, c'est foutu. Les hackers ont accès à votre compte. "Les attaquants se connectent immédiatement à votre compte dès qu’ils en ont le mot de passe, et ils utilisent l’une de vos pièces jointes, combinée à un véritable titre de mail, pour l’envoyer à vos contacts. Ils ont par exemple accédé au compte d’un élève et en ont extrait un calendrier d’entraînement sportif pour en faire une capture d’écran et l’ont ensuite associée à un titre de mail relativement en rapport pour l’envoyer aux autres membres de l’équipe", décrit une victime à Numerama. Pour éviter de se faire avoir, Google recommande bien sûr la vigilance. Vous pouvez aussi choisir la validation en deux étapes Si vous vous êtes déjà fait avoir, pas de panique : changez tout de suite de mot de passe.