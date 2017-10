Les territoriales devraient se dérouler les 22 avril et 6 mai

Bertrand Parent

Après discussion avec le Pays, le haut-commissariat a retenu les dates des dimanches 22 avril et 6 mai 2018 pour les prochaines élections territoriales. Ces dates devront être validées officiellement en décembre prochain. La clôture de dépôt des listes devrait donc intervenir autour du 25 mars et la campagne officielle devrait démarrer tout début avril.Dans la polémique qui oppose Gaston Flosse et le parquet général sur son inéligibilité, rappelons que pour l’avocat du président du Tahoera’a, ce dernier aurait fini de purger sa peine le 25 février 2018. Le Parquet général estime lui qu’il n’y a pas de confusion des peines et que Flosse reste inéligible jusqu’en 2019.Gaston Flosse tentera sans doute de se réinscrire sur les listes électorales dès le 26 février. En cas de refus, la justice devra trancher en urgence avant le premier tour des élections.