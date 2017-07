Les tavana de la Société réunis pour un séminaire sur la santé

Rédaction web avec communiqué

« Ce projet fait suite et s’intègre au schéma d’organisation sanitaire voté par l’Assemblée de la Polynésie française en 2016 », précise un communiqué de la Présidence.« Le service santé a présenté aux représentants des communes les concepts modernes de santé primaire et de déterminants en santé » dont le but est de permettre « d’appréhender la santé dans sa globalité et d’obtenir une meilleure efficacité des politiques publiques de santé ».« Le message principal est que la santé ne se limite pas à la notion d’absence de maladie et que de nombreux facteurs autres que les soins curatifs, déterminent positivement la santé des populations avec une efficacité au moins équivalente », ajoute le communiqué.« Une ou plusieurs réunions du même type sont prévues avec les maires des communes d’autres archipels et avec l’ensemble des partenaires agissant pour la santé de la population sur le terrain ».