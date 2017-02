Les retrouvailles émues de Papa Atiu Aneu avec sa famille dans Escale Porinetia

Magazine



Franck Soulliard est propriétaire d’une pension de famille située à quelques kilomètres de la ville de Fare à Huahine. Il a deux passions dans la vie : les produits "made in Fenua" et l'agriculture. Depuis quatre ans, Franck s’est mis à planter toutes sortes d’arbres fruitiers, de tubercules, d’herbes aromatiques et de plantes en tout genre. Sa propriété située dans le district de Maeva, lui apporte tout ce qu’il faut pour alimenter sa pension… Un jardin d’Eden qu’il fait régulièrement visiter aux touristes…



Parti au service militaire à Toulouse à l’âge de 20 ans, Papa Atiu Aneu n'a plus donné de signe de vie pendant une quarantaine d'année. Plusieurs membres de sa famille vont d’ailleurs penser qu’il est peut être décédé. Finalement, il renoue avec une de ses sœurs via facebook. Commencent alors des discussions sans fin. Les frères et sœurs encore vivants osent à peine y croire. Puis Aneu leur annonce qu’il revient au Fenua après 40 ans d’absence. C’est le choc….



Magazine bimensuel de la rédaction, diffusé à 17h40 en alternance avec Iaorana Pacific

Réalisé par Rony Mou-Fat