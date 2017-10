Les protestants fêtent les 500 ans de la réforme

Rédaction web avec Tamara Sentis

Il y a 500 ans, un moine révolutionne le monde religieux européen, il est allemand, il s’appelle Martin Luther. La tradition veut que le 31 octobre 1517 il placarde une critique virulente de l’église catholique sur les portes d’une église de la ville de Wittenberg. Son geste provoque un bouleversement des mentalités, c’est la réforme. A cette époque, le catholicisme laisse proférer des méthodes qui servent les intérêts matériels de son clergé, notamment la possibilité pour les fidèles de racheter leurs pêchers en versant de l’argent à l’église. C’est contre ces abus que Luther se révolte. Pour lui, seule la repentance peut racheter les hommes. Il invite les chrétiens à lire la bible et se forger leur propre interprétation. Ses idées séduisent et c’est ainsi que naît le protestantisme."Je pense que Luther à cette époque, a vu que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça et qu'il fallait changer. Aujourd'hui heureusement tout cela est fini. Mais c'est important. Ce qui est important c'est de voir qu'à tout instant, nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu", estime Taaroanui Maraea, le président de l'Eglise protestante Maohi.L’église protestante maohi célébrera cet anniversaire à partir de samedi et jusqu’à mardi au stade Pater. Avec des prières des danses et de nombreuses animations musicales. L’organisation de cet événement a été confié à la jeunesse de l’église. "Nous avons décidé que cette célébration soit menée par la jeunesse. je pense que c'est très très important. Notre langage continue à véhiculer une vision de la jeunesse qui dit "jeunesse égal problèmes et soucis". Je pense qu'il faut changer cette vision en disant "la jeunesse c'est notre richesse, c'est demain, notre potentiel. Il faut leur donner confiance et la responsabilité d'organiser quelque chose d'important."Les 500 ans de la réforme réuniront toutes les paroisses de Tahiti. Plusieurs milliers de personnes sont attendues à partir de samedi après-midi.