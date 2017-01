Les propositions pour l'outre-mer des candidats à la primaire de la gauche

Agriculture:

- Soutien des filières agricoles d’excellence



Culture:

- Politique de reconnaissance en faveur des langues et des cultures des outre-mer

- Soutien à la création de la Fondation pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage

- Soutien du projet de mémorial national de la traite négrière et de l’esclavage colonial à Paris



Economie de la mer:

- Lancement d’un Livre Bleu de la mer, des littoraux et outre-mer

- Amélioration de la place des outre-mer dans l’Agence pour la biodiversité



Economie numérique:

- Création dans chaque DOM d’une zone de développement dédiée à l’économie numérique comportant des pépinières d’entreprises



Emploi / Investissement:

- Création d’un fonds d’intervention en faveur de l’égalité réelle en outre-mer doté d’au moins d’un milliard d’euros sur 5 ans

- Mise en place d’un plan de convergence dans chaque territoire avec des investissements dans les infrastructures essentielles conformément à la loi égalité réelle

- Création d’un fonds associatif pour l’égalité réelle dans chaque territoire venant en appui des plans de convergence prévus par la loi égalité réelle

- Soutien à l’investissement, politique d’investissement dans trois secteurs :



Education:

- lutte contre l’illettrisme, financements innovants dans la formation)

- Mise en place d’Erasmus Outre-Mer

- Création d’une chaire d’excellence consacrée aux outre-mer



Santé:

- Mise en place de prêts significatifs de l’Etat à taux zéro sans remboursement pendant les premières années

- Encouragement au développement de l’économie circulaire

- Création de décharges permettant de recevoir les déchets d’amiante

- Systématisations des médiateurs économiques

- Connectivité des territoires, politique adaptée à l’insularité



Fiscalité:

- Mise en place d’un statut fiscal spécifique pour les outre-mer (zones franches globales, duty-free) pour baisser le coût du travail, favoriser le tourisme et revitaliser les centres villes

- Maintien et simplification de la défiscalisation : Rehausse significative des seuils d’instruction au niveau local. Suppression autant que possible des agréments préalables. Consolidation du crédit d’impôt.



Transports / Energies renouvelables:

- Développement de transports intra-urbains de proximité à énergie propre au bénéfice des plus fragiles, gratuité pour les personnes handicapées, les jeunes et les personnes âgées



Tourisme: faire du tourisme outre-mer une priorité nationale

- Mise en place d’un dispositif expérimental de rénovation hôtelière adossé à l’Agence Française de Développement



Compétences des communes et collectivités:

- Plus de liberté et de compétences accordées aux communes et aux collectivités dans les outre-mer par de nouveaux transferts de compétences pour les territoires qui en feront la demande



Diversité:

- Nominations d’ultramarins à des postes de responsabilité et facilitation au retour des ultra-marins dans leurs territoires pour ceux qui souhaitent y déployer leurs talents et faire émerger des projets



Fonctionnaires:

- Défense de la sur-rémunération des fonctionnaires outre-mer



Solidarité et cohésion sociale:

- Accélération de la convergence des prestations sociales engagée par la loi pour l’égalité réelle

- Revalorisation des petites retraites (hausse du minimum de retraite de 10%)

- Objectivisation des coûts des CHU

- Aide aux familles endeuillées

- Création d’un fonds associatif pour l’égalité réelle dans chaque territoire



Logement social:

- Prise en compte de l’évolution démographique dans la construction de logements sociaux



Sécurité:

- Renforcement des forces de sécurité et de souveraineté: Faire des outre-mer des territoires prioritaires qui bénéficieront des forces de sécurité et de souveraineté déployées sur terre et sur mer et des moyens matériels de dernière génération (recrutement au niveau national sur le prochain quinquennat de 1000 emplois de policiers et de gendarmes et investissement de 2.5 milliards euros dans du matériel de dernière génération)

- Meilleure prise en compte des spécificités ultramarines dans la gestion des matériels

- Réappropriation des zones délaissées avec possibilité pour le maire de contraindre le propriétaire à tenir propre sa parcelle et possibilité de se substituer à lui en cas de non-respect de la mise en demeure



Souveraineté

- Défense de la souveraineté sur les trois océans avec des moyens renforcés