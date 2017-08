Les profs font leur rentrée

Rédaction web avec Brandy Tevero

La direction du collège a profité du passage de la ministre pour soulever une nouvelle fois, le problème récurrent du climat d’insécurité qui règne autour du collège Henri Hiro dont la réputation n’est pas des meilleures. Violences, consommation et trafics de drogues, sont les maux auxquels les élèves sont exposés chaque année. Des difficultés qui les mènent bien souvent au décrochage scolaire. Pour y remédier, une solution radicale a été mise en place par l’ancien principal."Le précédent principal avait mis en œuvre une séparation entre 6, 5,4et 3, ce qui a permis de diminuer le nombre d'incidents, de mieux gérer les élèves. Cette solution donne déjà des résultats efficaces et nous poursuivons donc cette politique.", constate Tea Frogier, ministre de l'Education.Ces problèmes n’ont empêché nullement l’établissement d’évoluer, loin s’en faut. Cette année, le collège Henri Hiro se dote des nouvelles technologies, outils pédagogiques indispensables. "Le collège rentre dans sa phase numérique, il devient le deuxième collège numérique après celui de Huahine. Le numérique est un nouvel outil pédagogique pour faire avancer les jeunes et les pousser à la réussite.", explique Thierry Delmas, directeur général de l'Education et des Enseignements.Et pour mener à bien les missions du corps enseignant, l’équipe sera menée par Frédéric Schmidt ancien principal du collège René Cassin de Saint-André les Alpes. Une ville située à 50 km au nord de Cannes. Le lycée professionnel de Faa’a change lui aussi de dirigeant. Jean-Michel Mahalin quitte la cité scolaire Perseigne à côté du Mans pour succéder à Patrick Klosowski.