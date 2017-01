Les produits du terroir au 54ème salon international de l’agriculture

Rédaction Web avec communiqué



Cette 54édition aura lieu, au Parc des Expositions de Paris, du 25 février au 5 mars 2017, et constitue l’occasion pour l’agriculture polynésienne d’être actrice du rayonnement de la diversité et la richesse de la France, en présentant ses activités et ses produits auprès des 1 945 journalistes, dont 250 internationaux, qui seront présents.Ce salon ouvre également la voie aux professionnels vers des débouchés novateurs à l’exportation afin d’explorer de nouveaux créneaux de distribution, notamment dans la transformation des produits du terroir.La participation de la Polynésie française à cette opération de promotion à l’exportation est une nécessité qui s’inscrit dans l’un des axes majeurs de la politique agricole à savoir : l’organisation de la commercialisation des produits agricoles du Fenua. (...)La renommée même de cet événement doit profiter à l’ensemble des produits locaux susceptibles d’être exportés comme les produits frais ou transformés avec une valeur ajoutée.Dans ce cadre, des présentations et dégustations de produits seront proposées aux visiteurs, avec notamment la participation de notre ambassadeur polynésien et chef cuisinier Teheiura Teahui et la mise à disposition d’échantillons de certaines entreprises polynésiennes comme Teviru Fakarava et son huile de coco vierge ainsi que de la Brasserie de Tahiti et la bière à base de taro. Des produits phares seront également présents tels que la Vanille de Tahiti, le Monoï, le Rhum Mana’o ou encore le Vin de Tahiti.