Les premiers pas d'Annick Girardin au ministère des Outre-mer

La liste du nouveau gouvernement d’Edouard Philippe a été publiée mercredi. C'est Annick Girardin qui remplace Ericka Bareigts au poste de ministre des Outre-mer. Cette ancienne secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie, puis ministre de la Fonction publique sous François Hollande a pris ses fonctions. Elle a d'ailleurs participé au premier conseil des ministres de l’ère Macron ce jeudi matin à l’Elysée. Et elle ne perd pas de temps ! Réputée pour son dynamisme, Annick Girardin a déjà demandé d’élargir sa compétence ministérielle.



« Je suis une battante et je vais jusqu’au bout (…) bien sur qu’il y a la politique du gouvernement, bien sur qu’il y a la ligne directrice donnée par le président de la République, mais je compte bien apporter ma vision des Outre-Mer, explique-t-elle. J’ai d’ailleurs fait remarquer qu’il y a déjà un certain nombre de réactions sur l’absence de la mer dans ce gouvernement. »