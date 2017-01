Les premières soldes de l'année débutent mercredi, nocturne vendredi

1 ère période de Soldes : Du mercredi 25 janvier à 0 heure au dimanche 12 février à minuit ;

Malgré les dégâts causés par les intempéries, la CCISM a décidé de maintenir son opération de soldes. Les entreprises touchées par les inondations décideront elles-mêmes si elles y participent, si elles débutent l'opération plus tard ou si elles n'y participent plus.Ces premières soldes de l'année débutent mercredi et jusqu'au 12 févrierCette année, les soldes sont soumises à une nouvelle réglementation. Depuis 2012, les règles étaient très strictes en matière d'offres commerciales. Les remises ne pouvaient s’appliquer que sur des produits qui étaient à la vente depuis au moins deux mois avant la date des soldes. Désormais, les produits qui seront en solde doivent être à la vente depuis au moins un mois avant la date des soldes.L’ancienne législation imposait également trois périodes de soldes de 2 semaines aux dates fixes non modifiables et une période complémentaire ou soldes flottantes pour les commerces qui souhaitaient une quatrième période. Après cinq années, la législation des soldes a évolué avec désormais des périodes au nombre, aux dates et aux durées variables.Le calendrier des Soldes est fixé sur proposition de la CCISM après enquêtes de satisfaction et consultations auprès des Associations et Fédérations de Commerçants. Il est validé en Conseil des Ministres. Cette année, les Soldes auront lieu :Depuis le 6 décembre dernier, une loi du Pays portant diverses mesures fiscales en faveur de la relance de l'économie a été publiée au JOPF. Parmi les diverses mesures fiscales, l'une d'entre elles concerne les exonérations fiscales sur les importations de certains produits. Une mesure qui devrait pousser les commerçants à déstocker au maximum pour faire bénéficier à leur clientèle de ces baisses sur les prix 2017.Pour cette nouvelle année et les premiers Soldes de 2017, ce sont plus de 420 commerces qui participeront sur toute la Polynésie. Cet événement de plus en plus populaire s’est étendu aux Marquises et sur les îles de Moorea et Raiatea.La CCISM lance également La Nuit Des Soldes, une nocturne qui aura lieu le vendredi 27 janvier jusqu’à 21 heures dans le centre-ville de Papeete plus particulièrement.L’association Papeete Centre-Ville organisera des animations musicales jusqu’à 21 heures. Les parkings de Tarahoi et Pomare seront accessibles et gratuits au public, à partir de 17 heures, pendant la Nocturne.A Raiatea, l’association Uturoa Centre-Ville a prévu une ambiance musicale avec des orchestres locaux durant les Soldes.