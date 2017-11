Les points de revendications qui fâchent entre EDT Engie et syndicats

Rédaction web

"Il y a eu des rencontres avec la direction toute la journée, jusqu'à hier au soir, dans les trois sociétés du groupe, et cela a abouti à un arrêt de travail.", indique Gisèle Teheiura déléguée de la CSIP, précisant que les négociations reprendront dans le courant de la journée.Parmi les points de revendications qui ont du mal à passer pour la direction de EDT Engie, selon la déléguée, il s'agit principalement, "Concernant EDT, c'est le statut des cadres des agents de maîtrise. Chez Engie Service, la revalorisation des primes et les heures supplémentaires qui ne sont pas payées, et la prime de fin d'année qui n'est pas attribuée à cette société, la seule du groupe qui n'en bénéficie pas".Quant à Poly Diésel qui fait partie du groupe Engie Service, "Ce sont les revalorisations de salaire de tout le personnel et les indemnités de départ à la retraite".Selon Gisèle Teheiura, "Pour le groupe Engie, il n'est pas question de répondre favorablement à toutes ces demandes, qui datent tout de même de 2015."