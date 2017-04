Les plus gros muscles récompensés à Raiatea

Une vingtaine d’athlète au physique imposant concourent pour remporter le prix de l’IFBB Raromatai Champions. Plusieurs catégories sont en lice : Junior bikini fitness pour les femmes, Junior men physiques, les Masters men ( hommes de plus de 40 ans) et l'Open bodybuilding.



C’est la première édition à Raiatea. « Nous voulons promouvoir ce sport et montrer que tout le monde peut y participer », explique le coorganisateur, Vaiarii Teraiamano. Il annonce d’ores et déjà le succès de cette soirée. « 70 tables ont déjà été réservées. Nous attendons plus de 1000 personnes ».



Les champions du muscle de chaque catégories se rencontreront pour la finale. Ils obtiendront une qualification directe pour l’IFBB Open Polynésie de Papeete le 13 mai prochain.



Le ticket d’entrée est fixé à 1000 cfp/pers, et sera à 1500 cfp le soir de la compétition. Pour les dineurs le prix de la place est à 3500 cfp. Un bal dansant est organisé après la compétition.