Les plantes de l'aéroport régulièrement arrachées

Arrachés, déterrés... les crotons de l'aéroport sont victimes d'un manque de civisme. Il y a un an, une association a été contactée par l'aéroport pour planter ces arbustes en bord de route. Les crotons sont des plantes aux couleurs chatoyantes et surtout, au coût élevé. Un plant d'un an vaut environ 3500 Fcfp.Régulièrement, l'aéroport doit payer pour faire remplacer les crotons. Et les vigiles ne surprennent pas toujours les arracheurs de plantes. "Ça se passe en général la nuit", explique Patricia, horticultrice.