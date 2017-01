Les pharmacies et médecins de garde pour le week-end du 7 au 9 janvier

Médecins de garde



Iles du Vent :



-secteur Papeete-Faa’a et Punaauia : Dr ROBERT Jérôme Tel.40 58 45 58 - 87 71 52 51



-Secteur Papeete-Pirae-Arue-Mahina : Dr LEBETTRE Catherine Tel. 40 42 09 58



-Commune de Paea : Dr REDOUTE Rémi Tel. 40 53 35 12



-Commune de Papara : Dr NEGUI Gilles Tel. 40 57 40 90



-Taravao et la presqu’île : Dr SERRERO Denis Tel. 40 57 72 22



-Secteur de MOOREA : Dr BUSSEUIL Brigitte Tel. 40 56 26 19



Iles Sous-le-Vent :



-Ile de Bora-Bora : Dr JUEN Marie-Joseph Tel. 40 67 70 62



-Ile de Huahine : Dr MOTYKA Pascal Tel. 40 68 82 20



-Ile de Raiatea : Dr DAMERY-BEYLIER Isabelle Tel. 40 66 49 66



-Ile de Tahaa : Dr DANA Raphaël Tel.40 65 65 67 - 87 76 12 76



TUAMOTU



- Ile de Rangiroa : Dr DUMONT Janick Tel. 87 28 89 86

En semaine de 19h00 à 06h00



MARQUISES



-Ile de Hiva Oa : Dr CHIU Philippe Tel. 87 73 49 55

Du samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017







Pharmacies de garde



- Papeete :

Pharmacie du MARCHE.

Tél. 40 40 42 06 77





-Faa’a : Pharmacie PAMATAI.

Tél. 40 82 55 92





-Punaauia : Pharmacie TAMANU.

Tél. 40 58 45 17