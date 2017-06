Les pharmacies et médecins de garde du 3 au 5 juin

Papeete :



- Samedi 3 juin de 6h à 18h et dimanche 4 juin de 7h30 à 18h30 :



Pharmacie Prince Hinoi,

centre médical Prince Hinoi

Tél : 40-42-02-24



- Lundi 5 juin de 6h à 12h et de 15h à 18h



Pharmacie du marché

Place du marché

Tél : 40-42-06-77



Punaauia :



- Samedi 3 juin de 6h30 à 19h30 et dimanche 4 juin de 8h à 12h



Pharmacie Oteania

Pk 12.580 coté mer

Tél : 40-85-59-00



- Lundi 5 juin de 8h à 14h



Pharmacie Aito

Pk 11 coté montagne

Tél : 40-45-57-70



Faa'a :



- Samedi 3 juin de 8h à 19h et dimanche 4 juin de 9h à 12h



Phamarcie Tautiare

Centre Pacifique Plazza

Tél ; 40-80-04-25



- Lundi 5 juin de 7h30 à 23h30 et de 14h à 18h



Phamarcie Tiare Tahiti

Route de Pamatai

Tél : 40-83-29-44