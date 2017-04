Les pharmacies et médecins de garde du 14 au 17 avril

Les pharmacies de garde :



Vendredi 14 avril



Papeete :

Pharmacie Mamao

7h-12h/14h30-19h

Tel: 40.43.16.51



Faa'a :

Pharmacie de Tahiti-Faa'a

8h-11h

Tel : 40.82.79.79



Punaauia :

Pharmacie Oteania

8h-12h

Tel : 40.85.59.00



Samedi 15 et dimanche 16 avril



Papeete :

Pharmacie Maeva

Samedi de 6h45-19h et dimanche 7h-12h/14h-19h

Tel : 40.50.88.99



Faa'a :

Phamarcie Pamatai

6h30-11h30/15h-18h

Tel : 40.82.55.92



Punaauia :

Pharmacie Aito

Samedi 8h-14h et dimanche 8h-11h



Lundi 17 avril



Papeete :

Pharmacie du Port

7h-12h/16h-20h

Tel : 40.42.00.69



Faa'a :

Pharmacie Tautiare

9h-12h

Tel : 40.80.04.25



Punaauia :

Pharmacie Tamanu

8h-11h

Tel : 40.58.45.17