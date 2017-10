Les participants au rendez-vous pour le 7e Forum de l'emploi public

Rédaction web (Interview : Esther Parau Cordette)

La police, les pompiers, l'éducation... des représentants des communes, du Pays et de l'Etat étaient présents au 7e Forum de l'emploi à l'Université. En tout, 20 institutions publiques étaient représentées par 80 professionnels. Des ateliers thématiques et des démonstrations étaient organisés.De nombreux postes sont à pourvoir dans la fonction publique. Des concours ont été ou vont être lancés. Ce Forum a donc été l'occasion pour les participants de découvrir les métiers de la fonction publique, les perspectives d'emploi et les modes de recrutement. Des simulations d’entretiens avec un jury de concours étaient organisées. "Il y a des postes proposés au niveau national. On vient de clore les inscriptions pour les concours enseignants. Nous avons à peu près 1400 inscrits cette année. Les concours vont se dérouler de février jusqu'au mois de mai 2018", explique Tuarii Doom, chef du département des certifications professionnelles et des concours. "Le métier d'enseignant est un métier qui attire beaucoup en Polynésie française.""Le gouvernement est entré dans une démarche de plan trienal de recrutement, détaille Virginie Ducasse, conseillère technique auprès de la ministre en charge de la fonction publique. Nous organisons un peu plus d'une dizaine de concours par an pour répondre aux besoins de l'ensemble de nos services et établissements publics administratifs." Selon elle, l'administration a "besoin de compétences, d'encadrants, d'encadrants intermédiaires... Nous sommes à la recherche de profils formés, qui ont pu suivre des cursus de formation supérieurs. (...) Nous avons levés des problématiques telles que la limite d'âge qui nous restreignaient à recruter exclusivement en sortie d'école. Les concours organisés par la Polynésie française sont destinés simplement aux personnes en recherche d'emploi ou désireuses d'intégrer la fonction publique, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes."De plus en plus de Polynésiens participent aux concours de la fonction publique. Mais Virginie Ducasse l'admet : "il y a des secteurs, des métiers plus difficiles à pourvoir comme notamment les métiers d'infirmiers spécialisés de bloc opératoire, d'infirmiers anesthésistes."