Les papio à Aorai Tini Hau, vers une fin annoncée

Rédaction Web avec Mata Ihorai et Matahi Tutavae

Aorai Tini hau n’accueillera peut être plus de manèges, ils ne sont pas prévus dans l’actuel projet de réaménagement de la zone. Les forains inquiets espèrent trouver un site adéquat d’ici les prochaines grandes vacances.Autre souci, les manèges de Aorai Tinihau ne tournent plus comme il y a 20 ans. Les parents ne dépensent plus autant, ils arrivent de plus en tard vers la fin de l’après-midi. C'est ce qu'a constaté Albert Porlier, forain. "Cela fait quatre ou cinq ans que les familles s'occupent de leur budget. Même si elles dépensent moins, elles viennent tout de même pour s'amuser et regarder."Si Albert Porlier rentre dans ses frais, malgré un loyer de 110 000 Fcfp par jour, il estime qu'avec tous les investissements que cela représente, les charges sociales etc.., "C'est de plus en plus difficile et cela devient lourd."L'an prochain, Aorai Tini Hau pourrait ne plus accueillir de forains. Cela fait pourtant 24 ans que la famille Porlier y installe ses manèges. Elle emploie une trentaine de saisonniers à chaque grandes vacances."Je ne vois pas d'autres terrains où l'on pourrait s'installer. Je ne vois que ce site. Mais je ne vois pas comment ils vont l'aménager. Il y a bien Mamao, mais là aussi, je ne sais pas comment ils vont l'aménager. L'avenir nous est incertain." Phrase qui résonne comme une sentence.Il ne reste donc que trois soirs avant que les papio ne ferment leurs portes à Aorai Tini Hau, pour la dernière fois ou pas.