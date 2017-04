Les nouvelles cartes électorales récupérées le jour J

Rédaction web avec Thomas Chabrol



Les agents communaux ont aussi l'œil aguerri pour ne pas confondre l'ancienne et la nouvelle carte. Les nouvelles sont forcément vierges de tout tampon. Elles comptent aussi à 'l'intérieur un seul cachet de la mairie et non plus deux.Et Pour gagner encore du temps dans les bureaux de vote cette fois, la mairie de Punaauia a eu l'idée il y a quelques années de mentionner sur la carte électorale, le numéro de la page du cahier d'émargement correspondant au nom de l'administré. "Cela facilite le travail des assesseurs." explique Teahui MercierLe dispositif est rodé d'autant que le nombre d'inscrits a augmenté dans la commune. Avec 975 nouveaux électeurs Punaauia compte désormais 17 842 inscrits et a ouvert cette année un 15bureau de vote.