Les négociations continuent entre Secosud, Edt-Engie et Teva Rua Nui

Rédaction Web avec Laure Philiber et Esther Parau-Cordette

Suite, et toujours pas fin, du feuilleton rocambolesque pour l'attribution de la concession de service public pour le transport et la distribution de l'électricité dans les communes de Tai'arapu Est, Tai'arapu Ouest, Teva i Uta et Hiti'a o te ra. Un marché lucratif pour la société qui sera l'heureuse élue, car cette concession est accordée pour les 17 prochaines années. D'où peut-être la valse hésitation des élus pour trancher qui d'entre EDT-Engie et Teva Rua Nui remportera le pompon."Les discussions continuent" déclare le président du Secosud, Anthony Jamet, au sortir de la réunion, poursuivant, "Nous avons ouvert à nouveau, les négociations avec les deux entreprises et les discussions devraient être engagées vendredi. Et suivant les propositions des entreprises, on réagira."Si il y a quelques temps, Anthony Jamet ne cachait pas sa préférence pour EDT-Engie, estimant que Teva Rua Nui ne "serait pas un bon partenaire", celui-ci semble décidé désormais à attendre la suite des discussions pour se prononcer sur le choix d'un opérateur. "Je pense qu'aujourd'hui c'est prématuré de dire que Teva Rua Nui ou EDT-Engie ne serait pas un bon partenaire, je pense qu'il faut laisser faire les négociations." Le temps presse pour le syndicat car le calendrier arrive à terme fin février avec un redémarrage avec un nouvel opérateur pour le premier mars.Si lors de la réunion, le Secosud a voté par quatre voix "pour " et quatre "abstentions" pour la reprise des négociations, le seul point où les protagonistes sont tombés d'accord, "c'est qu'il faut revoir à la baisse les tarifs".Revenant sur les trois années de négociations pour en arriver à ... aucune décision de prise, Anthony Jamet s'explique. "Peut-être que cela fait trois ans de négociations, mais si nous avons pris notre temps pour prendre une décision, c'est que l'enjeu est fort et que c'est un engagement pour 17 ans et ce qui touche à l'électricité est quand même primordial dans la vie de tous les jours. Ce qui intéresse l'usager, c'est d'avoir une électricité distribuée dans de très bonnes conditions avec un prix abordable".Des réunions de négociations sont prévues dans les jours à venir et on devrait connaître le nom de l'entreprise élue courant du mois de février.