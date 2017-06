Les mutoi se forment auprès des policiers nationaux

Mercredi, ils ont assisté à un des exercices des agents de la police nationale sur le site du RSMA de Mahina

Rédaction web



Depuis le 20 mars 2017, dix-neuf stagiaires de la spécialité « Sécurité publique » suivent une formation proposée par le Centre de gestion et de formation (CGF) intitulée « Formation de professionnalisation à l’emploi d’agent de police municipale – APJA ». C’est la 5promotion de ce type depuis 2014. Les dix-neuf inscrits sont issus de Papara, Paea, Punaauia, Faa’a mais également de Makemo, Huahine, Taputapuatea et Maupiti.à un des exercices d’entraînement de la police nationale.Sur place, les stagiaires ont eu l’opportunité de s’essayer aux différentes armes employées par les policiers lors d’une manifestation: le bouclier, le flash-ball, les bombes lacrymogènes...Tout au long de leur programme de formation, les dix-neuf stagiaires de la spécialité « sécurité publique », inscrits pour la session 2017, sont amenés à travailler avec les forces de l’ordre du fenua. L’objectif est d’indiquer les missions qui leur sont propre en matière d’intervention. Les stagiaires seront d’ailleurs aux côtés de la direction de la sécurité publique (DSP) et la police municipale de Papeete ce jeudi pour le service d’ordre de la fête de l’autonomie.